Großpetersdorf: Verdacht auf Brandstiftung

Im Fall des Brandes in einer Wohnhausanlage in Großpetersdorf, gebe es erste Hinweise darauf, dass das Feuer gelegt worden sein könnte, so die Polizei. Gewissheit gibt es aber noch nicht.

Die Auswertung des Spurenbilds habe Hinweise darauf gegeben, dass es sich bei dem Feuer in Großpetersdorf um Brandstiftung handeln könnte, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Freitag gegenüber dem ORF Burgenland. Die Ermittlungen laufen aber noch, die Brandermittler werten weitere Spuren aus. Die Polizei befragte Hausbewohner darüber, ob jemand ein Motiv für eine Brandstiftung gehabt haben könnte oder ob jemand als Brandstifter in Frage kommen könnte. Konkrete Hinweise gibt es aber nicht.

Fest steht, dass das Feuer in einem Kellerabteil ausgebrach - mehr dazu in Brand: Vier Verletzte - Wohnhaus geräumt und Nach Brand: Ermittler suchen Ursache. Die Feuerwehr hatte am Mittwochnachmittag das komplette Gebäude geräumt. Zwei Kinder und zwei Erwachsene waren mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Spital eingeliefert wurden, sie wurden inzwischen aber bereits wieder entlassen.