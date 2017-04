Tausende Hasen werden überfahren

Tausende Hasen werden alljährlich von Autos und Lkws überfahren und getötet - darauf weist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) jetzt zu Ostern wieder hin. Im Burgenland starben im Vorjahr 3.043 Feldhasen im Straßenverkehr.

Das Burgenland nimmt - was die Anzahl der im Straßenverkehr getöteten Feldhasen betrifft - im Bundesländer-Ranking den traurigen dritten Platz ein. Nur in Nieder- und Oberösterreich starben im Vorjahr mehr Hasen durch Zusammenstöße mit Autos und Lastwagen, sagte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Gegenüber 2015 wurden im Burgenland 2016 um 60 Hasen mehr getötet. Erfasst wurden nur bei den Bezirkshauptmannschaften gemeldete Fälle, die Dunkelziffer sei höher, so Gratzer.

VCÖ für besseren Schutz von Naturgebieten

Anstatt der voranschreitenden Zersiedelung brauche es eine Stärkung der Ortskerne und einen besseren Schutz von Naturgebieten, forderte der VCÖ. Denn im Schnitt würden im Burgenland jede Woche Flächen in der Größe von zwei Fußballfeldern für den Straßenverkehr verbaut. Das schränke den Lebensraum von Tieren wie etwa Feldhasen zunehmend ein, sagte Gratzer. Österreichweit wurden im Vorjahr mehr als 23.000 Hasen überfahren. Seit dem Jahr 2005 waren es 360.000.