„Reformation ohne Karfreitag undenkbar“

Der Karfreitag ist für rund 35.000 evangelische Christen im Burgenland ein wichtiger Feiertag. Reformation ohne Karfreitag sei undenkbar, sagte Superintendent Manfred Koch im ORF-Burgenland-Interview.

Martin Luther habe als wesentlichen Schwerpunkt seiner Reformation die Gerechtigkeit aus Gnade verkündet und diese basiere auf dem Kreuzestod Jesu, so Koch. Der Superintendent betonte aber auch, dass die Ökumene in den vergangenen Jahren ganz große Schritte gemacht habe. Ein Zeichen dafür ist auch ein gemeinsamer Osterbrief, den Koch heuer gemeinsam mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics verfasste.

Gleichwertig und gleichrangig unter dem Kreuz

Der Brief soll am Ostersonntag oder Ostermontag in allen evangelischen und katholischen Pfarrgemeinden verlesen werden. „Wir wollen in diesem Osterbrief einfach betonen, dass alle Christen gleichwertig und gleichrangig unter dem Kreuz Jesu und am leeren Grab Jesu stehen“, so Koch. Das sei die zentrale Botschaft und dass man gemeinsam auf dem Weg sei und gemeinsam aufeinander zugehe.

Für gemischtkonfessionelle Ehepartner gibt es offiziell noch immer keine Möglichkeit, gemeinsam Eucharistie zu feiern und zur Kommunion zu gehen. Kardinal Schönborn sprach in diesem Zusammenhang von einer schmerzlichen Situation und dass er auf neue Wege hoffe. Die evangelische Kirche habe schon vor Jahren einen wesentlichen Schritt gesetzt und alle getauften Christen - ohne Rücksicht auf konfessionelle Zugehörigkeit - zum Abendmahl eingeladen, erklärte Koch: „Denn nicht wir laden ein, sondern Christus lädt ein.“ In der römisch-katholischen Kirche werde an diesem Punkt gearbeitet.

Freier Karfreitag: Stück der evangelischen Identität

Zur aktuellen Diskussion um den arbeitsfreien Karfreitag - mehr dazu in Freier Karfreitag vor Gericht - sagte Koch, der freie Karfreitag für evangelische Christen sei wichtig, weil durch das Kreuz, durch die Gnade ein Grundsatz der Reformation hervorgehoben werde und damit eben ein Stück der evangelischen Identität. Auch in der katholischen Kirche sei der Karfreitag ein großer Feiertag, allerdings werde er nicht so zentral begangen wie in der evangelischen Kirche. Er persönlich hätte kein Problem, wenn andere Menschen auch am Karfreitag frei hätten.