Polizei: „Aktion scharf“ zu Ostern

Am besonders verkehrsreichen Osterwochenende startet die Polizei im Burgenland wieder eine „Aktion scharf“: Ab Karfreitag kommt es im Burgenland zu besonders vielen Kontrollen.

Die burgenländische Polizei wird zu Ostern hunderte Alkoholkontrollen und tausende Geschwindigkeitsmessungen durchführen. 60 Polizisten sind dafür zusätzlich im Einsatz. Man habe an alle Dienststellen den Auftrag gegeben, zeitgleich eine Stunde am Vormittag und eine Stunde am Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen und grundsätzlich mit Anhaltungen vorzugehen, um auch mit den Autofahrern ins Gespräch zu kommen und auf die Einhaltung der Vorschriften hinzuweisen, sagte Andreas Stipsits von der Landesverkehrsabteilung.

ORF

Stipsits: Kontrollen wirken

Die Mindeststrafe bei Alkohol am Steuer liegt bei 800 Euro. Maßnahmen wie diese hätten dazu geführt, dass das Osterwochenende bei weitem nicht mehr so gefährlich sei wie früher, so Stipsits. Damals habe es auf den so genannten Gastarbeiterrouten von Deutschland bis ins ehemalige Jugoslawien hinunter sehr viele Unfälle mit bis zu 30 Toten an einem Wochenende gegeben.

Im Vorjahr habe es vom Karfreitag bis zum Ostermonat dagegen im Burgenland drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden gegeben, sagte Stipsits. Die Schwerpunktaktion dauert von Karfreitag bis Ostermontag in die Nacht.