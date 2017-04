Betrügerisches Trio ausgeforscht

Die Polizei hat drei Trickbetrüger ausgeforscht. Das Trio war im Burgenland, in Niederösterreich, Kärnten, in der Steiermark und in der Schweiz aktiv. In Pinkafeld erleichterten es einen Verkäufer um eine vierstellige Eurosumme.

Die drei Trickbetrüger sollen am 21. und 22. Dezember 2016 sieben Mal in Österreich zugeschlagen haben. Die zwei Männer - im Alter von 16 und 30 Jahren - sowie die 41-jährige Frau hatten am 22. Dezember in Pinkafeld gegenüber dem Verkäufer eines Geschäftslokals angegeben, aus Dubai zu sein und sich nicht mit Eurobanknoten auszukennen. Sie verwickelten den Angestellten in ein Gespräch und brachten ihn dazu, ihnen ein Bündel an Euroscheinen zu geben. Während der Verkäufer abgelenkt wurde, stahlen sie mehrere Geldscheine. Der Diebstahl wurde erst bei der Tagesabrechnung bemerkt.

Aufgrund der in Pinkafeld sichergestellten Videoaufnahmen und der ähnlichen Vorgangsweise konnten den Irakern weitere Trickdiebstähle zugeordnet werden, hieß es von der Polizei. Alle drei Verdächtigen wohnen in Italien und wurden angezeigt.