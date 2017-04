Schnupperlehrtag für Flüchtlinge

Neun unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben am Donnerstag gemeinsam mit Lehrlingen der Lehrwerkstätte „Jugend am Werk“ in Rotenturm gearbeitet. Dabei konnten sie ihre Begabung in metallverarbeitenden Berufen testen und Kontakte knüpfen.

Die burgenländische Gewerkschaftsjugend hatte den gemeinsamen Arbeitstag organisiert. 37 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden derzeit im Haus Podersdorf vom Arbeitersamariterbund betreut, neun von ihnen kamen zum Schnuppertag nach Rotenturm. Es sei ein aufregender Tag, meinte Batchi Jallow aus Gambia: „Wir haben etwas gemacht, was viele von uns noch nie gemacht haben, es war eine sehr schöne Erfahrung.“

ORF

Großes Interesse an handwerklicher Ausbildung

Die jungen Flüchtlinge seien durchaus an einer handwerklichen Ausbildung interessiert, sagte der Geschäftsführer des Arbeitersamariterbunds, Wolfgang Dihanits. 14 Jugendliche würden zum Beispiel gerne Mechaniker werden, sieben würden gerne eine Elektrikerlehre beginnen, fünf eine Malerlehre und fünf wären gerne in einer Tischlerei tätig.

ORF

Für den Leiter von „Jugend am Werk“, Herbert Preinsperger, war der Schnuppertag eine interessante Erfahrung. In der Lehrwerkstätte bekommen bis zu 130 Jugendliche im Jahr eine praxisgerechte Ausbildung in Metall- und Maschinenbautechnik.

Mehr Betriebe für Schnuppertage gesucht

Die burgenländischen Gewerkschaftsjugend würde gerne weitere solche Tage initiieren würde, sagte Landessekretär Kevin Sifkovits. Man würde sich freuen, wenn es mehr Betriebe geben würde, die solche Schnuppertage ermöglichten.