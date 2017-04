Brotbacken für Anfänger

Helene Milalkovits aus Steinbrunn hat allein dieses Jahr bei der „Brotkaiser“ Prämierung in Wieselburg (NÖ) viermal Gold für Ihre Brotsorten bekommen. Die Bio-Brotbäckerin veranstaltet auch regelmäßig Brot-Backkurse.

Wenn sich Helene Milalkovits für eines gerne viel Zeit nimmt, dann für das Brotbacken. Von der Zubereitung des Sauerteigs, über die Auswahl der Zutaten, bis hin zur optimalen Temperatur in ihrem Holzbackofen, steckt in jedem Schritt viel Hingabe. Anfang dieses Jahres hat sie bei der Wieselburger „Ab Hof“ Messe vier Brote zur Prämierung eingereicht und für alle auch Gold erhalten. Ihr Geheimrezept sei viel Leidenschaft, viel probieren und experimentieren, so Milalkovits.

Mit Sauerteig backen

Ihre Liebe zum Brot bekommen auch die Teilnehmer mit. Gelauscht wird bei jedem noch so kleinen Tipp, den die Expertin verrät. Barbara Schneider aus St. Margarethen hatte schon einige Male Brot gebacken, aber nur mit Hefe und nicht mit Sauerteig und nun wolle sie das lernen. Nicole Landl aus Großhöflein fand es gut, dass man beim eigenen Brot eben wisse, welche Zutaten drinnen sind und es würde sich auch länger halten.

Grundrezept für Lieblingsbrot abwandeln

Für einige Hobbybäcker ist es nicht der erste Kurs. Andreas Wolf aus Wien wollte einfach seine Kenntnisse verbessern. Übung macht den Meister, für Brotkreationen benötigt es jedoch lediglich ein gutes Grundrezept, um seine Lieblingsbrote selbst zu kreieren.

„Man kann ein Mehl mit Vollkorn ersetzen, man kann diverse Saaten dazugeben, Nüsse, Leinsamen oder auch gebratenen Speck und Zwiebeln hineinmischen. Es gibt viele Möglichkeiten um ein Rezept abzuwandeln“, erklärte Milalkovits. Maria Liedl aus Zurndorf möchte es für ihre Familie in Zukunft öfter machen. Die Brotbäckerin ist überzeugt, der Aufwand lohnt sich, denn neben dem Genuss ist selbstgemachtes Brot auch länger haltbar und saftig.