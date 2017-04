Freier Karfreitag vor Gericht

Seit den Fünfziger Jahren haben Angehörige des evangelischen Glaubens und Altkatholiken am Karfreitag frei. Ein Konfessionsloser aus Wien klagte nun wegen Diskriminierung. Nun ist eine Debatte entbrannt.

Rund 300.000 Evangelische gibt es in Österreich davon etwa 35.000 im Burgenland - für sie ist der Karfreitag ein Feiertag. Der Konfessionslose forderte einen Feiertagszuschlag. Das Oberlandesgericht Wien gab ihm Recht. Der Arbeitgeber des Mannes berief daraufhin. Nun ist der Oberste Gerichtshof am Zug. Es geht darum, ob der Karfreitag für alle ein gesetzlicher Feiertag sein sollte.

ORF

WK: „Belastungen für Arbeitgeber“

Dass der Karfreitag für alle Arbeitnehmer frei sein sollte und zum gesetzlichen Feiertag wird, damit hat man in der Wirtschaftskammer keine Freude. Hans-Christian Karall von der Wirtschaftskammer glaubte, dass es dadurch zu zusätzlichen Belastungen der Arbeitgeber kommt und ein arbeitsfreier Karfreitag der Wirtschaft etwa eine halbe Milliarde Euro kosten könnte.

„Aus unserer Sicht muss man ganz klar und deutlich festhalten, dass wir eine neuerliche Belastung - eine neuerliche Inanspruchnahme der Unternehmen, eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit - ganz entscheidend ablehnen“, so Karall.

ORF

AK: Alle gleich behandeln

Doris Graser-Kern in der Arbeiterkammer zuständig für das Arbeitsrecht hingegen, begrüßt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. „Von einer Diskriminierung aufgrund der Religion muss man dann sprechen, wenn eine Gruppe gegenüber einer anderen Gruppe in einer vergleichbaren Situation ungleich behandelt wird. Das gilt jetzt nicht nur für Konfessionslose, sondern auch für Angehörige anderer Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Unserer Auffassung nach müsste dann allen Arbeitnehmern dieser zusätzliche Feiertag gebühren“, sagte Graser-Kern.

Nun wird auf eine Empfehlung des europäischen Gerichtshofs in der Sache arbeitsfreier Karfreitag gewartet. Das wird rund eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen. Dann muss der Oberste Gerichtshof entscheiden. Umfragen in ganz Österreich haben ergeben, dass sich viele einen arbeitsfreien Karfreitag wünschen, so auch im Burgenland. Österreich liegt mit 13 gesetzlichen Feiertagen im europäischen Vergleich im Spitzenfeld. Noch mehr Feiertage - konkret 14 gibt es in Malta.