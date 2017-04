Neue Straßen über die Grenze

Die grenzüberschreitenden Verkehrsprojekte des Burgenlandes nehmen Formen an. Neben der Verbesserung von Bahnverbindungen, die Strecke Neusiedl am See-Fertöszentmiklos soll beschleunigt werden, sind sechs neue Straßenverbindungen geplant.

Die neuen Straßenverbindungen beziehungsweise Straßenerneuerungen reichen vom Nordburgenland bis in den Süden. Im Bezirk Neusiedl am See geht es um die Verbindung zwischen Deutsch Jahrndorf und Rajka und um jene zwischen Halbturn und Albertkazmerpuszta beziehungsweise Varbalog.

Im Bezirk Eisenstadt Umgebung soll die Verbindung zwischen St. Margarethen und Sopronpuszta beziehungsweise Fertörakos auf der ungarischen Seite ausgebaut werden. Bereits in Planung ist die Umfahrung von Lutzmannsburg bis Zsira. Nach einer Infoveranstaltung in Lutzmannsburg wurden die Pläne zur Trassenführung in der Gemeinde zur Einsicht aufgelegt.

Auch bei Rattersdorf und Moschendorf

Die Frist zur Einsichtnahme ist am vergangenen Montag abgelaufen, es gab einige Stellungnahme, diese werden nun nach Eisenstadt übermittelt. Weitere Straßenverbindungen betreffen Rattersdorf und Köszeg, beziehungsweise Moschendorf-Szentpéterfa im Süden. Das Geld für die Straßenprojekte soll großteils von der EU kommen. Das Burgenland und Ungarn wollen noch in der ersten Hälfte des heurigen Jahres einen entsprechenden Antrag im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A einreichen.