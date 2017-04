Brand: Vier Verletzte - Wohnhaus geräumt

In Großpetersdorf ist am Mittwochnachmittag im Keller eines vierstöckigen Wohnhauses ein Brand ausgebrochen. Dabei erlitten vier Menschen - darunter zwei Kinder - eine Rauchgasvergiftung. Alle Bewohner wurden evakuiert.

Bei dem Brand spielten sich dramatische Szenen ab: Das Feuer entwickelte innerhalb kürzester Zeit enorm viel Rauch, der bis in das oberste Stockwerk gelangte. Man habe die Bewohner der obersten Stockwerke teilweise über einen Kran mit einem Rettungskorb retten müssen, erzählte der Großpetersdorfer Feuerwehrkommandant Oliver Class.

Bewohner dürfen nicht zuhause schlafen

Die Bewohner der unteren Stockwerke seien über Leitern ins Freie gelangt. Insgesamt habe die Feuerwehr sechs Personen - darunter zwei Kinder und ältere Personen - retten müssen. Das gesamte Gebäude musste geräumt werden, weil ein Kohlenmonoxid-Wert von 140 angezeigt wurde. Daher dürften die Bewohner auch nicht in ihren Wohnungen schlafen. Sie werden für die kommende Nacht in einem Hotel untergebracht.

Mittlerweile konnte „Brand aus“ gegeben werden, die Feuerwehren Großpetersdorf und Jabing waren mit mehreren Fahrzeugen und Atemschutztrupps bei dem Einsatz dabei. Die Brandursache ist noch unklar. In Pöttsching wurde erst am Dienstagabend ein Ehepaar bei einem Kellerbrand verletzt - mehr dazu in Pöttsching: Zwei Verletzte nach Brand.