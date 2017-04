Mopedfahrer bei Crash mit Auto verletzt

Ein Mopedfahrer ist am Mittwochnachmittag in Baumgarten (Bezirk Mattersburg) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Unfallambulanz des Krankenhauses Eisenstadt gebracht

Ein zuerst ebenfalls alarmierter Notarzthubschrauber war wieder storniert worden, hieß es von der Landessicherheitszentrale Burgenland. Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr beim Ortsende Richtung Draßburg.