Regina Petrik: „Österreich beleben“

Die Landessprecherin der Grünen im Burgenland, Regina Petrik hat sich am Mittwoch zum neuen Weg der Jungen Grünen beziehungsweise deren Chefin, ihrer Tochter, Flora Petrik geäußert. Sie würden Österreich bestimmt noch beleben, meinte Petrik.

Flora Petrik möchte zusammen mit jenen, die der Partei nach dem jüngsten Zerwürfnis mit der Grünen Parteispitze den Rücken kehren, neue politische Wege gehen, sieht darin aber keine Spaltung der Jungen Grünen, wie sie am Dienstag sagte - Mehr dazu in Flora Petrik möchte weiterhin Politik machen.

„Ich kenne die Jungen Grünen schon lange bevor meine Kinder selber auf Führungsebene tätig waren. Was die Jungen Grünen machen und sich entwickeln - da sind schon sehr viele talentierte Menschen dabei. Die schaffen sich etwas. Ich weiß nicht, was es ist und es ist eine Sache, die sie selbst noch erarbeiten müssen. Aber ich glaube, die werden Österreich noch beleben“, so Petrik.

Sie und ihrer Tochter seien bei der Einschätzung des Konflikts manchmal unterschiedlicher Meinung, aber das Familienverhältnis sei dadurch nicht belastet, sagte Regina Petrik außerdem.

Links: