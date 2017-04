Pöttsching: Zwei Verletzte nach Brand

In Pöttsching (Bezirk Mattersburg) ist am Dienstagabend ein Ehepaar im Alter von 75 und 77 Jahren bei einem Brand verletzt worden. Das Feuer brach im Keller seines Wohnhauses aus.

Die Feuerwehren Pöttsching und Krensdorf waren mit 39 Leuten und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Als die Freiwillige Feuerwehr Pöttsching bei dem Brand eintraf gab es bereits eine starke Rauchentwicklung, schilderte der Feuerwehrkommandant von Pöttsching Bernd Pauer. „Die Hausbesitzer waren leicht verletzt und hatten Schnittwunden. Es hat aus dem Wohnzimmer herausgeraucht und wir haben mit Atemschutzmasken ausgerüstet den Brand bekämpft“, so Pauer.

zurück von weiter

Laut Pauer war der Brand in einem Kellerraum entstanden, dort dürften Kunststoffmaterialien dabei gewesen sein, die den starken Rauch verursacht haben. Auch Farbdosen sollen explodiert sein. Die Hausbesitzer seien alleine aus dem Haus gekommen und wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, so der Feuerwehrkommandant. Die Brandursache ist noch unklar.