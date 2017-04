Neuer FH-Lehrgang für Sportler

In der Fachhochschule (FH) Burgenland gibt es einen neuen Studienlehrgang speziell für Sportlerinnen und Sportler. Es ist ein Studium mit geringer Pflichtanwesenheit. Bei der Präsentation am Dienstag in Eisenstadt war auch der Sportminister dabei.

„Business Administration und Sport“ heißt der neue MBA-Lehrgang an der FH Burgenland. Der Sportler stehe dabei im Mittelpunkt, sagte Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Eröffnung. Denn der Lehrgang richtet sich primär an aktive und ehemalige Sportler.

ORF

Hohe Flexibilität

Das Studium setzt auf Flexibilität, erklärt Sabine Pata vom Bildungsanbieter „Fokus:Zukunft“. Wesentlich sei, dass der „Online-Campus“ mit in der Tasche ist, egal, wo man gerade unterwegs ist, so Pata. Prüfungstermine könnten individuell verschoben werden. So hätten alle Sportler, die Möglichkeit bei dem Studium mitzumachen.

Einige Spitzensportler ließen sich auch schon vormerken, wie zum Beispiel Stefanie Schwaiger, Österreichs Nummer eins im Beachvolleyball. „Für mich ist es super, dass ich jetzt schon etwas für meine Karriere danach machen kann“, so Schwaiger. Kooperationspartner ist auch die Österreichische Sporthilfe. Der Lehrgang startet im Herbst, er dauert drei Semester.

