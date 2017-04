Filmpark bei Bratislava geplant

In der slowakischen Gemeinde Kroatisch Jahrndorf/Jarovce, gleich an der Grenze zum Burgenland, soll ein riesiger Filmpark entstehen. Auf einem Areal von 27 Hektar sollen dort zukünftig Filme gedreht werden.

Noch ist das Projekt nicht in trockenen Tüchern. Geht es jedoch nach der Slowakischen Filminvestorgruppe „Solid Enterprise“, sollen ab Herbst diesen Jahres die Bauarbeiten beginnen. Der Filmpark soll Film- und Fernsehproduzenten aus der ganzen Welt in die Slowakei locken - um dort billiger als in anderen Ländern in Westeuropa Filme zu drehen. Ebenfalls geplant ist eine internationale Filmschule.

Solid enterprise

132 Millionen Euro und 300 Arbeitsplätze

Das Projekt wird 132 Millionen Euro kosten und soll 300 Arbeitsplätze einbringen. Man peilt eine Eröffnung des Filmparks für das Jahr 2020 an. Das Geld soll von Banken, privaten Investoren und der europäischen Investitionsbank kommen.

Die nötigen Genehmigungen bei den Behörden in Bratislava hat „Solid Enterprise“ eingeholt - jetzt gehe es darum, gemeinsam mit der Gemeinde Kroatisch Jahrndorf/Jarovce den Ausbau der Infrastruktur auf dem Gelände in Angriff zu nehmen.