Jennersdorf einmal anders

Die Jennersdorfer Kulturmanagerin Petra Werkovits und der Wiener Journalist Peter Vukics stellen in einem etwas anderen Reiseführer den südlichsten Landesteil vor. „Jennersdorfer Impressionen“ gibt Einblicke in eine Region, die vielen unbekannt ist.

Petra Werkovits und Peter Vukics haben schon vor sechs Jahre gemeinsam ein Buch herausgebracht. Damals sorgten sie mit einem Buch über das Künstlerdorf in Neumarkt an der Raab für Aufsehen. Die beiden sind ehemalige Schulkollegen und kennen einander seit mehr als 20 Jahren und vertrauen einander blind.

Ein „Roadmovie“ durch den Bezirk

Von dieser Vertrautheit profitiert auch das neue Buch der beiden. Sie erzählen in einem unterhaltsamen Dialog von ihrer gemeinsamen Reise durch Jennersdorf. „Es ist ein geschriebener Roadmovie von einem Mann und einer Frau, einem Autorenteam, das den Bezirk bereist“, sagt Peter Vukics.

„Den Leuten wollen wir Identifikationsfläche bieten und einen speziellen Grund auf das stolz zu sein, was sie sich erschaffen haben. Und für jene, die diesen Bezirk noch nicht so gut kennen, wollen wir einen Grund bieten, ihn sich einmal ganz genau in Ruhe anzusehen und ihn zu genießen“, so Vukics. „Wir haben auch geschaut, dass die kleinen Sachen ganz groß rauskommen“, sagt Petra Werkovits.

Peter Vukics und Petra Werkovits lesen aus ihrem Buch

Auf ihrer Reise sind die beiden Autoren nicht nur auf wunderschöne Plätze gestoßen. Sie haben auch viele Geschichten dazu erfahren. Erhältlich ist „Jennersdorfer Impressionen“ in jeder Gemeinde des Bezirkes. In den nächsten Monaten blicken Petra Werkovits und Peter Vukics Richtung Güssing. Dort warten schon weitere südburgenländische Impressionen.