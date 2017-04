Neusiedler See: Fähren fahren wieder

Die Schifffahrtslinien am Neusiedler See haben wieder ihren Betrieb aufgenommen. Bezüglich der neuen Saison gibt man sich optimistisch. Vor allem Tagesgäste, Festspielbesucher und Radfahrer werden als Gäste erwartet.

Die Schiffe auf dem Neusiedler See wurden die Wintermonate über auf Hochglanz gebracht und nehmen nun den Linienbetrieb wieder auf. Die Schifffahrtsunternehmer rechnen für heuer mit einer guten Saison. „Die heurige Saison ist von den Vorbestellungen her sehr gut angelaufen. Natürlich ist vieles wetterabhängig“, so Roman Drescher von „Drescher Line“ in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).

ORF

ORF

Längere Reisen kommen gut an

Viele Reisebüros aus Österreich und Deutschland haben Schiffsfahrten auf dem Neusiedler See in ihrem Programm. „Auf diese Programme haben wir grundsätzlich eine sehr positive Resonanz. Vor allem die drei- und viertägigen Reisen kommen gut an“, sagte Wilfried Frey von „Frey Reisen“ in Großköllnbach in Bayern.

ORF

Neben den Reisegruppen sind es vor allem Tagesgäste, Festspielbesucher und natürlich Radfahrer, die die Fährschiffe in Anspruch nehmen. „Der wichtigste Gast ist natürlich der Österreicher. Aber auch Ungarn sind sehr wichtig geworden. Dann haben wir noch deutsche Gäste, die zu uns mit dem Auto oder dem Bus zu uns kommen“, erklärte Drescher. Auch aus Osteuropa kommen Touristen - diese sind dann laut Drescher auch für die Hotelübernächtigungen wichtig.

ORF

Preise fast gleich geblieben

Die Gäste, die jetzt zu Beginn der Vorsaison eine Schifffahrt machen, schätzen vor allem die Ruhe auf dem See. „Es ist wunderbar. Von draußen sieht man gar nicht, dass das hier so schön und groß ist“, sagt etwa Werner Raab aus Straubing (Bayern). Die Preise für die Schifffahrten sind gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich geblieben. Eine Fahrt von Mörbisch nach Illmitz und retour etwa kostet für einen Erwachsenen 12 Euro.