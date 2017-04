Schwerer Arbeitsunfall in Markt Allhau

Am Freitagmorgen hat sich in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 20-jähriger Ungar stürzte in einen Aufzugschaft und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Unfall soll laut Angaben der Polizei aus Unachtsamkeit passiert sein: Der Mann arbeitete im ersten Stockwerk eines Betriebes. Dor befindet sich ein Zwischenlager für Kürbiskerne, unmittelbar neben der geöffneten Tür eines Lastenaufzuges. Er sortierte die Kerne und füllte dieses anschließend in Säcke. Dabei dürfte er aus Unachtsamkeit einen Schritt zur Seite gemacht haben und stürzte so durch den Schacht des Lastenaufzuges.

Der Mann fiel rund vier Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Als der Firmeninhaber in den Betreib kam, fand er den Verletzten auf dem Boden liegend. Er leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Er musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht und dort operiert werden.