Thermen zu Ostern gut gebucht

Die Touristiker im Burgenland sind optimistisch, was die kommende Ferienwoche betrifft: Viele entscheiden sich für einen Osterurlaub in einer der heimischen Thermen. Die Buchungslage sei sehr gut, heißt es von den Betreibern.

Die Thermen- und Hotelbetreiber sind mit dem „Ostergeschäft“ zufrieden: Man sei zwar noch nicht gänzlich ausgebucht, erwarte aber in der kommenden Woche eine Vollbelegung, sagte Klaus Hofmann, der Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen. Die noch fehlenden 20 Prozent würden das Wetter entscheiden: Kühl-regnerische oder frühsommerliche Bedingungen würden die Buchungslage weiter ankurbeln, sagte Hofmann.

Sonnenpark ausgebucht

Im Sonnenpark der Kinder- und Sonnentherme Lutzmannsburg ist man für die Osterwoche bereits ausgebucht. Die Situation bei den Tagesthermengästen werde vom Wetter abhängig sein, hieß es aus Lutzmannsburg.

Thermen profitieren vom Trend zum Kurzurlaub

Peter Prisching, der Geschäftsführer des Avita Ressorts in Bad Tatzmannsdorf, geht ebenfalls von einer sehr guten Woche aus. Es gehe in Richtung Vollauslastung. Auch zu Ostern würden sich immer mehr Gäste eher kurzfristig entscheiden, der Trend gehe hin zu Kurzurlauben und dass würde für die Thermen sprechen, so Prisching.

Thermen „krisensicher“

Auch die größeren Hotels in der Golf- und Thermenregion Stegersbach sind bereits zu 100 Prozent ausgebucht. Bei den übrigen Betrieben gehe es in Richtung 70 bis 80 Prozent Auslastung, sagte Richard Senninger, der Obmann des örtlichen Tourismusverbandes. Die Länder Türkei und Tunesien fielen aufgrund der unsicheren Lage für Urlauber zur Gänze weg. Die Gäste blieben daher zu Ostern lieber in Österreich, so Senninger.