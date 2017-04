A4-Drama: Ermittlungen abgeschlossen

Die ungarische Polizei hat die Ermittlungen in der A4-Flüchtlingstragödie abgeschlossen. 71 Menschen sind Ende August 2015 im Laderaum eines Kühl-Lkws erstickt. Für die Tat sind laut Polizei-Ermittlungen neun Mitglieder eines Schlepperrings verantwortlich.

Die ungarische Polizei wirft den neun Tatverdächtigen Schlepperei vor und beschuldigt vier von ihnen des Totschlags. Alle sollen die Straftaten als Mitglied einer kriminiellen Vereinigung begangen haben. Acht der Männer - ein Afghane und sieben Bulgaren - sind in Ungarn in Untersuchungshaft, nach einem weiteren Bulgaren wird noch gesucht.

Staatsanwaltschaft muss über Beweise entscheiden

Nun ist in dem Fall der A4-Flüchtlingstragödie die ungarische Staatsanwaltschaft am Zug: Sie muss entscheiden, ob die Beweise gegen die Männer stichhaltig genug sind, um Anklage zu erheben. Dafür hat sie grundsätzlich 30 Tage Zeit, diese Frist kann aber nötigenfalls noch um 30 Tage verlängert werden.

ORF

Der Laster mit den 71 toten Flüchtlingen ist am 27. August 2015 in einer Pannenbucht bei Parndorf (Bezirk Neusiedl) gefunden worden. Die Opfer aus Syrien, dem Irak und Afghanistan waren bei dem Transport von Kecskemet im Süden von Ungarn nach Österreich noch auf ungarischer Seite in dem luftdicht abgeschlossenen Laderaum erstickt.

