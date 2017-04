Exklusiv: Einigung bei Umfahrung Schützen

Wie der ORF Burgenland exklusiv berichtet, ist der Rechtsstreit über den Bau der Umfahrung Schützen am Gebirge beigelegt. Das Land und die enteigneten Grundeigentümer - darunter Esterhazy - haben einen Vergleich geschlossen.

Die Streitparteien einigten sich auf Entschädigungszahlungen sowie auf straßenbauliche Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur. Auch Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden festgelegt.

ORF

Die 29 privaten Eigentümer und zwei Esterhazy-Stiftungen bekommen Entschädigungen auf Basis eines Sachverständigengutachtens. Über die Höhe wurde Stillschweigen vereinbart. Für Wild-,Unfall- und Lärmschutz sind bauliche Maßnahmen vorgesehen, stellenweise aber auch Geschwindlichkeitsbeschränkungen. Diese sollen durch Radar kontrolliert werden. Vereinbart wurde auch ein Monitoring: Einmal im Jahr wird die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft.

Umstrittene Umfahrung

Der Bau der 5,2 Kilometer langen Umfahrung Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) war von Anfang an umstritten. Im Vorjahr hat der Verwaltungsgerichtshof zunächst die wasserrechtliche Bewilligung aufgehoben und später dann auch die Enteignungsbescheide - mehr dazu in B50-Umfahrung: Enteignung rechtswidrig. Das Land wollte einen langen und wohl auch sehr teuren Rechtsstreit vermeiden und hat sich nun mit den Grundeigentümern geeinigt.

LBL: Ärger über Stillschweigen

Das Bündnis Liste Burgenland (LBL) freut sich in einer Aussendung über die Einigung. Parteichef Manfred Kölly stößt sich jedoch daran, dass über die Höhe der Entschädigungszahlungen Stillschweigen vereinbart wurde. „Darum werden wir dies im Kontrollausschuss auch zum Thema machen. Auch eine schriftliche Anfrage an den zuständigen Verkehrslandesrat Helmut Bieler (SPÖ) wird von Seiten des LBL gerade vorbereitet und in den kommenden Tagen im Landtag eingebracht“, so Kölly.

