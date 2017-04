Neusiedler See: Neuer Tourismus-Geschäftsführer

Die „Neusiedler See Tourismus“ GmbH hat einen neuen Geschäftsführer. Stefan Schindler wird ab Mai die Geschicke am Neusiedler See führen.

Der Wirtschafts-, Kultur- und Kommunikationswissenschafter aus Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) war zehn Jahre lang bei den Burgenländischen Haydnfestspielen tätig. Seine neue Funktion übernimmt er von Michaela Puser, die gesundheitsbedingt ihre Arbeitszeit halbiert.

privat/Steve Haider

„Mir sind die Qualitätssicherung und wohldurchdachte Wertschöpfungsnetzwerke ganz besonders wichtig“, so Schindler in einer Presseaussendung. Er verweist darauf, dass der Tourismus am Neusiedler See nachhaltig und im Einklang mit der Natur passieren solle.