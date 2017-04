Paradeisersamen für britisches Prinzenpaar

Seit Mittwochnachmittag sind der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Kamilla auf Österreichbesuch. Beim Empfang am Mittwochabend war auch der burgenländische Unternehmer dabei, der ein ganz besonderes Geschenk überreicht hat.

Nach dem Eintreffen des britischen Prinzenpaares am Flughafen Wien-Schwechat folgte am Abend in der Geheimen Ratsstube der Hofburg ein Staatsbankett mit rund 100 geladenen Gästen, darunter auch der burgenländische Paradeiserkaiser Erich Stekovics aus Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl). In "Guten Morgen Burgenland hat er am Donnerstagmorgen im Gespräch mit Moderator Georg Prenner seine Eindrücke geschildert.

Erich Stekovics im Gespräch mit „Guten Morgen Burgenland“-Moderator Georg Prenner

Besonderes Geschenk für die Herzogin

Beim persönlichen Zusammentreffen mit Camilla, der Herzogin von Cornwall, überreichte ihr der burgenländische Unternehmer ein ganz besonderes Geschenk, nämlich einige seiner wertvollsten Paradeisersamen.

Erich Stekovics

Die Herzogin Camilla versicherte ihm, dass Prinz Charles nicht nur sehr viel Zeit im Garten verbringe, sondern vor allem Paradeiser über alles liebe, so Stekovics. Er werde mit den Samen viel Freude haben. Gegen 23.00 Uhr hat sich das Prinzenpaar dann zurückgezogen. Der Besuch von Prinz Charles und Camilla endet am Donnerstag. Für die Herzogin war es der erste offizielle Besuch in Österreich.

Links: