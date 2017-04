Birgit Sauer in Klosterkirche

Birgit Sauer zählt zu den wichtigsten und erfolgreichsten Künstlerinnen des Burgenlandes und ist immer wieder für Überraschungen gut. In der ehemaligen Klosterkirche St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt zeigt sie komplett neue Arbeiten.

Titel der Schau: „Birgit Sauer...the count goes on...“. Auf die alten Gemäuer der Klosterkirche aus dem 13. Jahrhundert prallt die ausdrucksstarke Kraft und Lebenslust einer Künstlerin des 21. Jahrhunderts. Birgit Sauer verbrachte Stunden in St. Peter an der Sperr um die mystische Stimmung einzufangen und dann ihre Bilder zu komponieren.

„Der Raum hat mich sehr herausgefordert. Manchmal hat er sehr groß gewirkt, dann wieder klein - daraus hat sich eine gute Harmonie entwickelt“, so Sauer.

Philosophische Ausstellung

Es ist eine sehr philosophische Ausstellung - Birgit Sauer macht sich Gedanken über unser Dasein: Wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen. Die Künstlerin spielt mit den Techniken Malerei und Fotografie auf Metall. Dadurch beginnen die Bilder zu leben, verändern sich je nach Blickwinkel und die Farben beginnen zu leuchten. In die mystische Welt von Birgit Sauer können Besucher bis 30. April in St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt eintauchen.