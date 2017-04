HAK nach Sanierung eröffnet

Nach einem Jahr intensiver Bauzeit sind am Donnerstag Handelsakademie und Handelsschule in Eisenstadt offiziell eröffnet worden. 18 Millionen Euro hat der Bund für die Sanierung und Neugestaltung in die Hand genommen.

Die feierliche Eröffnung erfolgte im Festsaal des Bundesschulzentrums. Sowohl die geplanten Kosten von 18 Millionen Euro, als auch die straff bemessene Bauzeit von einem Jahr konnten die Projekt-Verantwortlichen einhalten. Der gesamte Umbau erfolgte während des laufenden Schulbetriebs.

Die 587 Schülerinnen und Schüler der HAK und HASch, sowie die 72 Pädagogen waren während dieser Zeit in Containern untergebracht. „Das war teilweise mit Herausforderungen verbunden, aber wir haben alles gemeistert. Die Matura war ein bißchen schwierig bei 40 Grad Celsius in den Containern, aber jetzt sind wir da und alle sind stolz“, so Direktorin Johanna Dorner-Resch.

ORF

Sanierung nach 35 Jahren notwendig

Fassade, Wärmeschutz und Heizung wurden erneuert. Mehr als 35 Jahre nach der Errichtung war diese Sanierung - wie es hieß - längst überfällig. Ein Umbau des Bundesschulzentrums in Eisenstadt war bereits vor 13 Jahren Thema, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

„Wenn das Land Burgenland nicht gesagt hätte, wir übernehmen den Bau und die Ausschreibung, ist fraglich, ob schon mit dem Bau begonnen worden wäre. Man muss auch als junger Mensch aufpassen, wenn manche sagen, man macht die große Zentralisierung und alles soll von Wien aus gesteuert werden“, sagte Niessl.

ORF

ORF

HTL-Umbau vor Ferien fertig

Drei Wochen vor Ferienbeginn, Anfang Juni sollen dann auch die Umbauarbeiten in der HTL - gleich nebenan - abgeschlossen sein. Insgesamt betragen die Baukosten für das Eisenstädter Bundesschulzentrum - also für HAK und HTL - 47,6 Millionen Euro.

