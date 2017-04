Neue Gemüsesorten aus dem Seewinkel

Die Seewinkler Sonnengemüse Vertriebsgesellschaft hat den offiziellen Startschuss in die neue Saison gesetzt. Bei einer Präsentation in der Zentrale in Wallern wurden die Pläne für heuer vorgestellt - so soll das Sortiment ausgeweitet werden.

Die Seewinkler Sonnengemüse Vertriebsgesellschaft konnte ihren Umsatz im Vorjahr um 15 Prozent steigern. Möglich war das einerseits durch optimale Wetterbedingungen, andererseits durch die Einführung neuer Sorten, wie etwa der Bratpaprika. Daher sollen auch heuer in Anbauversuchen neue Sorten kultiviert werden, sagt Sonnengemüse-Geschäftsführer Josef Peck. Heuer werde es Mairüben und Steckrüben geben sowie Stachelgurken, Zuckermelonen, Melanzani und verschiedenste Paradeisersorten, so Peck.

Verspäteter Start

Der Start in die Gemüsesaison erfolgte heuer sieben bis zehn Tage später als im Vorjahr, weil der Jänner und der Februar sehr lichtarm waren, sagte Peck. „Die vergangenen beiden Wochen waren aber hervorragend und so haben wir diesen Rückstand bereits aufholen können“, so der Sonnengemüse-Geschäftsführer.

ORF

Momentan werden Salat, Radieschen und Jungzwiebel geerntet, bereits seit Mitte März läuft die Paprikaernte. Der Paprika ist auch das umsatzstärkste Produkt von Seewinkler Sonnengemüse. 80 Prozent des 19 Millionen Euro Umsatzes werden mit Paprika gemacht. Für heuer erhofft man man sich eine Umsatzssteigerung von drei bis fünf Prozent.