Kittsee: 13 Bienenstöcke gestohlen

Auf der einen Seite geht das Bienensterben weiter, auf der anderen Seite sind Bienen offenbar ein begehrtes Diebesgut. Der Kittseer Imker Markus Bleich ist das jüngste Opfer der Biebendiebe: Am Wochenende wurden ihm 13 Bienenstöcke gestohlen.

Markus Bleich ist hauptberuflich Imker, den jungen Start-up-Unternehmer trifft der Diebstahl schwer. Die unbekannten Täter stahlen von drei Obstplantagen insgesamt 13 Bienenstöcke. Das Diebesgut wählten sie gezielt aus insgesamt 25 aufgestellten Stöcken aus.

„Ich wurde vom Grundbesitzer angerufen und verständigt, dass seine Tochter gemerkt hat, dass Bienen fehlen“, so Bleich. Der Imker fuhr sofort zu dem Grundstück und stellte fest, dass bei einem Grund sechs und bei einem anderen drei Stöcke verschwunden sind.

LPD Burgenland

„Ich war dann bei der Polizei und habe die Meldung gemacht und wie ich am nächsten Tag hin bin, waren wieder vier Stöcke weg“, so Bleich. Das passierte obwohl die Grundstücke teils eingezäunt und die Stöcke zusätzlich gesichert waren. „Der Stock war mit Drähten gesichert und auf ein Transportgestell montiert. Aber das hat die Diebe nicht abgehalten“, so der Imker.

LPD Burgenland

Enormer Schaden

Der Schaden ist enorm: es fehlen 13 Bienenstöcke, mit je zirka 25.000 sogenannten Carnica-Bienen. „Es schmeißt uns sehr zurück, aber wir lassen uns nicht abhalten“, so Bleich. Die unbekannten Täter dürften vom Fach gewesen sein, vermutete Bleich. „Wer würde sonst Bienen benötigen? Wir haben in Österreich zwischen 20 und 40 Prozent Winterverluste in der Imkerei. Diese müssen irgendwie kompensiert werden“, so Bleich.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur, die Polizei ermittelt und bittet um zweckdienliche Hinweise. Im Dezember des Vorjahres haben Bienendiebe auch in Neumarkt an der Raab im Südburgenland zugeschlagen und 21 Bienenvölker gestohlen. Zu diesem Fall gebe es bisher weder Spuren noch Hinweise, so die Polizei. Mehr dazu in Summende Beute - 200.000 Bienen weg.