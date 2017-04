70 Jobs in Kaserne Güssing noch offen

Mit Amtsantritt von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist der Sparkurs beim Bundesheer beendet worden, derzeit wird Personal gesucht. In der Montecuccoli-Kaserne in Güssing sind derzeit 70 Stellen offen.

Seit Mitte des Vorjahres läuft beim Bundesheer die groß angelegte Personaloffensive. Für die Kaserne Güssing, in der das Jägerbataillon 19 stationiert ist, sind insgesamt 150 neue Soldaten vorgesehen. Bis zu 70 Stellen sind immer noch offen. Gesucht werden körperlich fitte, bis zu 34 Jahre alte Frauen und Männer mit abgeschlossener Schulausbildung, die einerseits eine Unteroffizierslaufbahn einschlagen wollen, sagte Thomas Erkinger Bataillonskommandant in der Montecuccoli-Kaserne.

„Der zweite Bereich ist bei den Kaderpräsenzeinheiten, wo wir Soldaten suchen, die in bestehende Kompanien eingegliedert werden, die dann auch für Auslandseinsaätze vorgesehen sind“, so Erkinger. Nach der schriftlichen Bewerbung, werden die künftigen Soldaten in der Kaserne zwei Tage lang auf Herz und Nieren geprüft. Selbst wenn jemand nicht gleich geeignet sein sollte, gibt es interne Schulungsmaßnahmen, um diese Eignung zu erreichen, so der Bataillonskommandant.

ORF

Motivierte Soldaten gesucht

Das Bundesheer kämpft um motivierte Soldaten, so ist auch das Kaderpersonal in Güssing aufgerufen, unter den Grundwehrdienern Überzeugungsarbeit zu leisten, sagte Bataillonskommandant Erkinger. „Bei uns ist jeder Kadersoldat auch Rekrutierer. Hier gibt es eigene Schulungen für das Personal, das schon im Stand des Bundesheeres ist. Wir sind aber auch bei verschiedenen Messen anwesend und werben für die Aufnahme beim Bundesheer“, so Erkinger.

Weiters arbeite man auch mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) zusammen und habe somit einen ganz breiten Ansatz im Hinblick auf die Kadergewinnung, erklärte Erkinger. Die 70 neuen Soldaten sollen bis Herbst gefunden werden. Bewerbungen nimmt die Montecuccoli-Kaserne direkt entgegen.

Links: