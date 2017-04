Sternsinger: Größtes Spendenplus im Burgenland

Bei der heurigen Sternsinger-Aktion hat es im Burgenland einen Anstieg der Spenden von rund zehn Prozent gegeben. Das ist im Bundesländervergleich das mit Abstand größte Plus.

Rund 4.000 Kinder und Jugendliche sammelten bei der Sternsingeraktion im Burgenland für Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika Spenden. Insgesamt kamen etwas mehr als 721.000 Euro zusammen, das bedeutet ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Jahr davor.

„Wegbereiter für gerechtere Welt“

Ein derartiges prozentuelles Spendenplus gibt es in keinem anderen Bundesland. Hinter dem Burgenland liegt Niederösterreich mit einem Plus von rund sechs Prozent auf dem zweiten Platz. Österreichweit wurden diesmal rund 17,1 Millionen Euro gespendet. Besonders deutlich gestiegen sind hier die Spenden via Internet, hier wurde ein Plus von 33 Prozent verzeichnet.

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics spricht von einem „großartigen Einsatz“ der Sternsinger und bezeichnet sie als „Wegbereiter für eine gerechtere Welt“. Bei Österreichs größter Solidaritätsaktion haben seit 1954 rund 4 Millionen Kinder und Jugendliche mitgemacht. Sie haben seither österreichweit rund 417 Millionen Euro für Hilfsprojekte gesammelt.

