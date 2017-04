Auto brannte auf der A6

Auf der Nordostautobahn (A6) ist Montagnachmittag bei Gattendorf im Bezirk Neusiedl am See ein Pkw in Brand geraten. Das Auto brannte komplett aus, der Lenker blieb unverletzt.

Als die Feuerwehr Gattendorf beim Einsatzort eintraf, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Der Lenker konnte das Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Gattendorf war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Fahrzeug konnte nicht mehr gerettet werden. Während der Löscharbeiten war die Autobahn gesperrt. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt.