Neue Mobilitätskonzepte für Gemeinden

Ohne Auto mobil sein - das ist das Ziel eines neues Mobilitätsprojektes im Burgenland. Dabei können sich Gemeinden umweltfreundliche Verkehrskonzepte erstellen lassen.

Für 50 burgenländische Gemeinden besteht über das Interreg-Programm Smart Pannonia die Möglichkeit, kostenlos einen Mobilitätscheck durchführen zu lassen. Neufeld an der Leitha ist eine der ersten Geimenden, die sich dafür gemeldet hat. Neufeld ist Schulstandort, verzeichnet seit Jahren einen starken Bevölkerungsanstieg, ist Fremdenverkehrsgemeinde und Industriestandort. Dementsprechend groß ist das Verkehrsaufkommen. In einem ersten Schritt werden die Daten erhoben, dann Untersuchungen an Ort und Stelle gemacht und in Rücksprache mit den Gemeindeverantwortlichen Konzepte erstellt.

ORF

Mit den Konzepten solle der Fußgänger-, Radfahrer- und öffentliche Verkehr attraktiviert werden, so Gemeindereferentin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Wünschenswert wären viele gemeindeüberschreitende Projekte, ergänzte Verkehrskoordinator Peter Zinggl. Insbesondere Gemeinden mit Streusiedlungen oder Gemeinden mit Ortsteilen könnten davon profitieren. Bereits bestehende Leistungen könnten zusammengefasst werden. Bisher haben sich 23 Gemeinden aus dem gesamten Land für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts angemeldet. Das Projekt geht bis 2019.