Erste Erfolge für SOKO-Glücksspiel

Im Burgenland ist vor einem Monat die SOKO-Glücksspiel gegründet worden. Ziel ist die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels im Burgenland. Die neue SOKO hat bereits erste Erfolge aufzuweisen.

Als erste Sonderkommission in Österreich sagt die SOKO-Glücksspiel dem illegalen Glücksspiel im Burgenland bezirks- und behördenübergreifend den Kampf an, sagt ihr Leiter Stefan Eisner. Im Zuge der Kontrollen in den vergangenen vier Wochen hat die Sonderkommission mehr als 30 illegale Geräte im Burgenland beschlagnahmt. Drei Lokale wurden geschlossen.

ORF

„Einzigartige Zusammenarbeit“

Eine Einsatzgruppe besteht aus Vertretern der Bezirkshauptmannschaften, Einsatzkräften der Finanzpolizei und der Landespolizeidirektion. „Die Polizei beginnt die Kontrolle, die Finanzpolizei schaut sich eventuelle finanzrechtliche Themenschwerpunkte an und die Behörde führt dann das Verfahren durch und erstellt beispielsweise Strafbescheide“, so Eisner. Auch der Leiter der Finanzpolizei Wilfried Lehner spricht von einer „einzigartigen behördenübergreifenden Zusammenarbeit“.

ORF

Glücksspiel im Burgenland

Nicht registrierte Geräte und Automaten ohne Spielerschutz fallen unter das Verbot. Im Burgenland ist das Automatenglückspiel anders als etwa in Wien aber nicht komplett untersagt. Der Zutritt ist nur mit Ausweis und einer Registrierung möglich, darüber hinaus sind die finanziellen Maximaleinsätze beschränkt.