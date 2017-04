Gemeinsam aktiv im Alter

Viele Menschen fühlen sich in der Pension einsam. Ein Modellprojekt der Fachhochschule Burgenland setzte genau dort an: Mit „Gemeinsam gesund alt werden“ sollte einerseits die körperliche Fitness gefördert werden, andererseits das soziale Leben in den Gemeinden.

Nach 21 Monaten Arbeit wurden die Ergebnisse des breit angelegten Modellprojektes „Gemeinsam gesund alt werden“ in der FH Pinkafeld präsentiert. Neben der FH machten auch die Volkshilfe und das Hilfswerk Burgenland bei dem Projekt mit, das in acht Gemeinden im Bezirk Oberwart umgesetzt wurde.

115 Veranstaltungen

Es sei den Projektpartnern gelungen, die Menschen zu motivieren, zog Projektleiter Erwin Goller von der FH Burgenland Bilanz. Man habe in 21 Monaten insgesamt 115 Veranstaltungen mit 36 unterschiedlichen Themen durchgeführt.

„Gemeinsam gesund alt werden“ ORF-Burgenland-Redakteurin Gabriele Schiller hat sich unter den Teilnehmern umgehört.

Die Aktivitäten in den Gemeinden waren unterschiedlich. Es wurde getanzt, geturnt, gespielt und vor allem auch generationen-übergreifend gearbeitet. Für die Vernetzung mit den Gemeinden sorgten das Hilfswerk und die Volkshilfe. Die acht Gemeinden des Projektes „Gemeinsam gesund alt werden“ arbeiten nun an der Fortsetzung der Aktivitäten.