Arbeitslosigkeit um fast zehn Prozent gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Burgenland im März im Vergleich zum März des Vorjahres um knapp 9,9 Prozent gesunken. Insgesamt waren 10.254 Personen (ohne Schulungsteilnehmer) ohne Job.

Die Zahl der Schulungsteilnehmer steig im Burgenland im März um knapp acht Prozent auf 2.162 Personen. Auch bereinigt um die leicht gestiegene Zahl an Schulungsteilnehmern, die nach Definition des Arbeitsmarktservice (AMS) nicht als arbeitslos gelten, ergab der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit im Burgenland unterm Strich immer noch ein Minus von etwas mehr als sieben Prozent. Österreichweit betrug der Rückgang 1,8 Prozent - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sinkt.

Trendumkehr bemerkbar

Erstmals seit Langem ging die Arbeitslosigkeit in allen Bezirken zurück. Einen besonders starken Rückgang gab es saison- und wetterbedigt in der Baubranche. Aber auch bei den Jugendlichen und bei den ältern Arbeitssuchenden sei eine Trendumkehr bemerkbar, heißt es in einer Stellungnahme des AMS Burgenland.

Das AMS Burgenland konnte im März 3.400 Arbeitslose vermitteln - das waren um 550 mehr als im März des Vorjahres. Mit Ende März gab es beim AMS Burgenland 1.000 offene Stellen.

