Auto in Schilfrohrgürtel in Brand geraten

In einem Schilfrohrgürtel in Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Wochenende ein Auto in Brand geraten. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die örtliche Feuerwehr brachte die Flammen zwar rasch unter Kontrolle, an dem nicht mehr fahrtauglichen Pkw dürfte dennoch Totalschaden entstanden sein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Menschen oder Tiere waren nicht gefährdet.

Das von einem Naturschutzorgan im Zuge seiner Tätigkeit gelenkte Fahrzeug war im tiefen Morast an einer Teichanlage stecken geblieben. Weil der Mann am Steuer versuchte, den Wagen durch Gasgeben wieder flottzubekommen, dürfte sich der Unterboden erhitzt haben, worauf sich Schilfrohr unter dem Fahrzeug entzündete. Der Lenker verließ das Auto rechtzeitig.