Heimische Künstler im „Facebook“

Der Eisenstädter Reinhard Gombas hat burgenländische Künstlerinnen und Künstler vor seine Linse gebeten: Daraus entstand der Fotoband „Facebook“ - in Anlehnung an die Jahrbücher mit den Fotos der Studierenden an US-Colleges.

Der Eisenstädter arbeitete acht Jahre lang an seinem ganz persönlichen Fotobuch. Er traf sich mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern, plauderte mit ihnen und drückte im richtigen Moment den Auslöser.

Das Projekt sei aus dem Interesse an Fotografie entstanden und er habe damit irgendetwas Sinnvolles machen wollen, so Gombas. Er habe die Leute aus der Kunstszene gekannt und sich gedacht, dass so eine Porträtserie nicht schlecht wäre.

Bilder mit Charakter

Gombas fotografierte mit einer Hasselblad-Kamera und zwar analog auf Film. Die Bildwirkung sei eine andere und habe in seinen Augen mehr Charakter. In dem Bildband finden sich auch ganz persönliche Gedanken der Künstlerpersönlichkeiten.

„Tief ins Herz hineingeschaut“

Die Porträtierten reagierten durchwegs positiv auf die Fotos. Wenn man sich die Fotos im Buch anschaue, komme man drauf, dass Gombas eigentlich irrsinnig tief ins Herz hineinschaue, sagte zum Beispiel der Keramiker Robert Schneider.

„Facebook“ von Reinhard Gombas ist im Eigenverlag erschienen. Einige Bilder aus dem Buch sind bis zum 8. April in der Galerie der Cselley Mühle in Oslip ausgestellt.