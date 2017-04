Neuer Gemeindebund-Präsident in Oslip

Der neue Präsident des ÖVP-Gemeindebundes, Alfred Riedl, ist erst seit drei Tagen im Amt. Bei seinem ersten Auftritt im Burgenland war die neue Investitionsförderung für Gemeinden ein großes Thema.

Riedl war Redner bei der Landesversammlung des Gemeindebundes in Oslip. Er erläuterte die neue Investitionsförderung für Gemeinden. Der Bund macht dafür 175 Millionen Euro flüssig. Bei Investitionen in die Infrastruktur können Gemeinden um eine Förderung in Höhe von 25 Prozent der Gesamtkosten ansuchen.

Alfred Riedl gab zu bedenken, dass manche Gemeinden Probleme haben werden, die verbleibenden 75 Prozent zu finanzieren. Sein Anliegen sei es, mit den Ländern auch in den schwierigen Regionen mit finanzschwachen Gemeinden die Zusatzmittel in irgendeiner Form aufzustellen, damit das überhaupt funktioniere, so Riedl.