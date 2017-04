Heer feiert Jubiläum in Bruckneudorf

Der Truppenübungsplatz in Bruckneudorf feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum war auch Thema bei einer länderübergreifenden Angelobung von Rekruten am Freitagabend in Bruck an der Leitha.

In einer sicherheitspolitisch schwierigen Zeit sei es wichtig, dass es junge Menschen gebe, die ihren Dienst beim österreichischen Bundesheer versähen, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) am Freitag bei der Angelobung von mehr als 200 Rekruten. Er sei sehr froh darüber, dass vom Sparkurs zum Investitionskurs übergegangen worden sei und dem österreichischen Bundesheer mehr Geld zur Verfügung stehe.

Neue „Berufsheimat“ für 10.000 Menschen

Man werde in den nächsten Jahren bis zu 10.000 Menschen eine neue Berufsheimat geben können, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ). Man werde ganz massiv in neue Fähigkeiten investieren und man werde in Ausrüstung und Personal investieren.

Der Truppenübungsplatz Bruckneudorf sei beispielhaft für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Burgenland und Niederösterreich, diese wolle man auch in Zukunft forcieren, hieß es bei der Angelobung.