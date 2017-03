Schrott-Lkw auf A4 gestoppt

Bei einer routinemäßigen Lkw-Kontrolle hat die Polizei am Freitag auf der Ostautobahn (A4) in Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See einen völlig desolaten rumänischen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Das Schwerfahrzeug wies 24 technische Mängel auf.

Techniker der ASFINAG nahmen den Lkw unter die Lupe. Dabei stellte sich heraus, dass die Bremsen nicht funktionierten und die Bremsbeläge teilweise aus den Bremstrommeln herausragten.

Landespolizeidirektion

Es habe die Gefahr bestanden, dass sich die Belege lösten und auf der Fahrbahn landeten. Das hätte für nachfolgende Fahrzeuge fatal enden können, hieß es von der Landesverkehrsabteilung.

Zudem sei der Hauptrahmen des Sattelanhängers an drei Stellen eingerissen gewesen und alle sechs Radlager wiesen ein gefährlich großes Spiel auf. Einen derartig desolaten Lkw habe man noch nie gesehen, so Polizei.

Dem Lkw wurden die Kennzeichen abgenommen. Dem 40-jährigen Lenker aus Rumänien wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann und die Spedition wurden wegen insgesamt 56 Übertretungen nach den Vorschriften des Kraftfahrgesetzes angezeigt.