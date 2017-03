Nova Rock: Veranstalter rechnet mit Rekord

Im Juni geht in Nickesldorf wieder das Nova Rock über die Bühne. Veranstalter Ewald Tatar rechnet heuer mit einem neuen mit mehr als 200.000 Besuchern und damit mit einem neuen Besucherrekord, wie er bei einem Pressetermin in Wien sagte.

Das Nova Rock findet heuer von 14. bis 17. Juni statt mit zugkräftigen Namen wie Green Day und System of a Down, aber auch Hitparadenstürmer Rag’n’Bone Man oder David Hasselhoff. Das viertägige Festival habe den besten Vorverkauf seit je, bestätigte Konzertveranstalter Ewald Tatar: „2015 war ein kleiner Durchhänger, 2016 ging es ab und heuer geht das Festival durch die Decke.“

ORF

Es gibt auch wieder eine Neuerung: Besucher können absperrbare Lodges und Holzhäuser - mit Bett und jeweils für zwei Personen - buchen. „Für mehr Festivalromantik und gegen Bandscheibenvorfall“, heißt es dazu.

Schlossparkfestivals werden fortgesetzt

In der Landeshauptstadt Eisenstadt hat Ewald Tatar im Vorjahr mit Festivals im Schlosspark begonnen. Inzwischen wurde der Vertrag mit Esterhazy bis 2019 verlängert. Heuer treten bei der Nova Jazz & Blues Night Jamie Cullum, Kamasi Washington und Klaus Doldinger’s Passport auf.

Beim Lovely Days sind neben Zucchero und Uriah Heep auch Edgar Broughton sowie The Levellers bestätigt. Somit öffnet Ewald Tatar die musikalische Ausrichtung von den 1960er bis zu den 1990er Jahren. Die Schlossparkfestivals in Eisenstadt finden am 7. und 8. Juli statt.