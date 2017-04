Registrierkasse: Aufrüstung mit Problemen

Am Samstag tritt eine neue Regelung bei der Registrierkasse in Kraft. Das neue System soll vor Manipulation schützen. Es ist mit Kosten verbunden und zusätzlich ist das technische Equipment, das man in die Kassen einbauen muss, derzeit zum Teil vergriffen.

Die Registrierkasse sorgt seit ihrer Einführung im Jänner des Vorjahres für Diskussionen. Nun kommt eben eine neue Regelung dazu. In die Kassen muss ein neues technisches System eingebaut werden, die Kassen müssen upgedated werden. Der Frust unter den Unternehmern sei groß, sagte Natascha Kummer von der Wirtschaftskammer. Denn die Umstellung bringe noch mehr Aufwand mit sich.

„Man muss die Registrierkasse und die Sicherheitseinrichtung bei Finanz-Online anmelden, sich einen Belegchip runterladen und dann muss man den Startbeleg prüfen. Dazu braucht man ein Smartphone. Man kann sich vorstellen, dass viele Unternehmer, die nicht so technisch bewandert sind, damit irrsinnige Probleme haben. Da brauchen sie dann wieder den Steuerberater, den Kassenhersteller - das ist wieder mit finanziellen Aufwendungen verbunden“, so Kummer.

Lieferschwierigkeiten wegen Nachfrage

Eine weitere Schwierigkeit: Viele Unternehmer haben bisher aufgrund von Lieferschwierigkeiten seitens der Hersteller noch keine Aufrüstmöglichkeit. Eine Strafe von bis zu 5.000 Euro droht. „Eine Ausnahme ist, wenn der Unternehmer nachweisen kann, dass er bereits über eine Registrierkasse verfügt, die den bisherigen gesetzlichen Anforderungen entspricht und dass er bereits einen Manipulationsschutz bestellt hat. Und er muss nachweisen können, dass diese Bestellung bis Mitte März erfolgt ist“, so Kummer.

Hochbetrieb bei Computerfirma

In Computerfirmen herrscht jedenfalls seit Wochen Hochbetrieb. Auch die Mitarbeiter eines Eisenstädter Unternehmens sind quasi im Dauereinsatz, sagte Firmenchefin Sonja Stefanitsch. „Wir haben in den letzten zwei Monaten pro Tag - drei Kollegen waren unterwegs - fünf Kassenumstellungen durchgeführt. Das sind alles Neukunden gewesen. Eigentlich ist das eine komplett neue Unternehmensnische für uns, ein neues Geschäftsfeld“, so Stefanitsch.

Die neue Regelung tritt jedenfalls mit Samstag in Kraft. Die neuen Kassenbons sind am zusätzlich aufgedruckten QR-Code, einem Bild aus kleinen schwarzen und weißen Quadraten, erkennbar.