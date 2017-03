Kommunalwahl: SPÖ präsentierte Wahlplakat

Die SPÖ Burgenland hat am Freitag in Eisenstadt ihren Wahlkampf für die Kommunalwahlen im Herbst gestartet. Zum Auftakt wurde in Eisenstadt das Plakat der Landeskampagne präsentiert, die die Wahlwerbung in den Gemeinden unterstützen soll.

Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 1. Oktober werden für die SPÖ eine große Herausforderung, sagte heute Landesgeschäftsführer Christian Dax bei der Präsentation der Landeskampagne. „Für mich und für die Landesorganisation - wir sehen das so - wird das die schwierigste Gemeinderatswahl unserer Geschichte, zumindest der letzten 50 Jahre“, so Dax. Man rechne mit viel mehr Kandidaturen der Grünen und des Bündnis Liste Burgenland (LBL) als 2012. FPÖ und Grüne würden zudem von „relativ niedrigem“ Ausgangsniveau starten.

Entgegenhalten will die SPÖ mit ihrer Landeskampagne, die den Beginn des Wahlkampfes markieren soll. Sie soll für die gute Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden stehen.

ORF

Bis Ende Mai an 50 Standorten

Als „Botschafter“ dieser starken Partnerschaft setze die SPÖ auf Landeshauptmann Hans Niessl. Niessl ist daher auch auf den Plakaten abgebildet. Die Landeskampagne wird bis Ende Mai laufen. An 50 Standorten im gesamten Burgenland werden in dieser Zeit 16-Bogen-Plakate aufgestellt. Auch soziale Medien wie Facebook sollen in die Kampagne eingebunden werden.

Das erste Sujet zeigt Niessl lächelnd mit zum Gruß geöffneter Hand, auf der Handfläche ist ein Smiley aufgemalt. „Nur das Beste für unser Burgenland. Hand drauf“, heißt es dabenen in großen Buchstaben. „Wenn wir etwas sagen, dann halten wir das. Wenn wir etwas versprechen, dann sind wir bereit, das auch umzusetzen“, sagte dazu Niessl.

Die Kosten der Landeskampagne würden sich „zwischen 10.000 und 20.000 Euro“ bewegen, schätzte Dax, wobei dies schwierig zu beziffern sei. Die SPÖ stellt derzeit 87 Bürgermeister. Wahlziel sei, diese Zahl halten zu können.