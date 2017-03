Trockenheit gefährdet Wintersaat

Das frühsommerliche Wetter hat auch seine Schattenseiten. Die Natur braucht dringend Regen. Betroffen sind vor allem Land- und Forstwirtschaft. So werden beim Wintergetreide aufgrund der extremen Trockenheit regional bereits Ernteeinbußen befürchtet.

Am Ärgsten ist die Lage im Südosten Österreichs und dazu gehört auch das Südburgenland. Dort ist Feldarbeit derzeit eine extrem staubige Angelegenheit. Auch in Hagensdorf machte der Staub am Donnerstag auch dem Traktorfahrer in seiner Kabine zu schaffen. „Wenn man den ganzen Tag im Traktor sitzt, dann spürt man den Staub am Abend trotz der Klimaanlage beim Atmen“, sagte Franz Trummer, Landwirt in Weinberg.

ORF

Vielerorts leidet vor allem das Wintergetreide unter der Trockenheit. „Als Kulturen sind es primär das Wintergetreide, der Raps und die Ackerfutterflächen. Gebiete mit leichten sandigen Böden sind stärker betroffen, als Gebiete mit schweren tonigen Böden“, so Christian Reicher von der Landwirtschaftskammer Güssing. In den letzten zwei Monaten sind laut Reicher 25 bis 30 Millimeter Regen gefallen - das sei bei weitem zu wenig, man würde das dreifache brauchen.

ORF

Trockene Felder

Von der Trockenheit besonders betroffen ist Edgar Brantweiner in Tobaj - ein Vollerwerbslandwirt. Er hat heuer 70 Hektar Wintergetreide angebaut. Eigentlich sollte sein Weizenfeld um diese Jahreszeit saftig grün sein, die Realität sieht anders aus. „Es ist ziemlich dramatisch. Es wird hier bei dem Winterweizen zirka zwei Drittel Ertrag fehlen“, so Brantweiner. Auch ein Regen könne jetzt nichts mehr helfen, so der Landwirt.

ORF

Auch im Wald sehr trocken

Nicht unproblematisch ist die Lage auch im Wald. Die Dürre begünstigt die Ausbreitung des Borkenkäfers, aktuell gefährdet sind Neuaufforstungen. „Aufgrund der Trockenheit ist auf trockenen Lagen nicht zu empfehlen aufzuforsten. Auf gut mit Wasser versorgten, feuchten Standorten kann man Aufforsten. Ich würde empfehlen die Bäume gut zu gießen“, sagte Herbert Gerencser, Forstberater der Landwirtschaftskammer.

Auch sei die Waldbrandgefahr sehr groß, so Gerencser, er appellierte möglichst kein Feuer im Wald zu entzünden. Entschärfen könnte die Lage ausgiebiger Regen, mindestens 20 Liter pro Quadratmeter müssten fallen, sagen Fachleute.