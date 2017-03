Landtag: Ärztliche Versorgung und Jugendschutz

Neben der Mindestsicherung Neu stehen drei weitere Gesetzesnovellen auf der Tagesordnung - darunter auch die Novelle des Jugendschutzgesetzes mit dem Verbot von E-Zigaretten und E-Shishas für Minderjährige.

Begonnen hat die Sitzung aber mit einem Nachspiel zur letzten Landtagssitzung am 9.März. Landtagspräsident Christian Illedits erteilte dem ÖVP-Abgeordneten Thomas Steiner und dem SPÖ-Abgeordneten Günter Kovacs einen Ordnungsruf - der ihnen noch für ihr Verhalten in der letzten Sitzung gebührt. Grund dafür waren die von den beiden Abgeordneten benutzten Begriffe „Lüge“ und „Lügner“.

Resetar kritisiert ärztliche Versorgung im Süden

In der Fragestunde kam auch das Thema Brustkrebs und die ärztliche Versorgung im Südburgenland zur Sprache. ÖVP-Abgeordnete Michaela Resetar kritisierte den Behandlungsweg, den die Patientinnen auf sich nehmen müssen: „Die Diagnose wird im Krankenhaus Oberpullendorf gestellt, die Operation erfolgt dann im Krankenhaus Güssing oder in Oberwart. Die Nachbehandlung findet dann im Krankenhaus Oberwart in der Onkologischen Station statt. Die Patientinnen sind in dieser schwierigen Lebenssituation mit zumindest drei verschiedenen Ärzten und Standorten konfrontiert“, so Resetar.

Der zuständige Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) sieht in diesen drei Stationen keinen Nachteil. "Ich sehe das nicht als Missstand, sondern als positive Entwicklung was die Qualität der Betreuung betrifft. Wir werden dafür sorgen, dass alle Standorte erhalten bleiben - mit einer hohen Qualität.

Verbot von E-Zigaretten und E-Shishas

Die erste Gesetzesvorlage, die heute diskutiert wurde, betrifft den Jugendschutz und ein Verbot von E-Zigaretten und E-Shisas für Minderjährige. „Wir sind keine Spaßbremsen, aber die Auswirkungen von E-Zigaretten und E-Shishas auf die Gesundheit sind nicht ohne. Sie gelten auch als Einstiegsmittel in den Nikotinkonsum“, sagte etwa FPÖ-Abgeordneter Markus Wiesler.

Petrik fordert einheitlichen Jugendschutz

Die grüne Landtagsabgeordnete Regina Petrik nutzt die Novelle für einen Appell für ein österreichweit einheitliches Jugendschutzgesetz. „Es ist für mich unhaltbar, dass wenn Jugendliche am Abend weggehen und dabei eine Landesgrenze überschreiten, andere Jugendschutzgesetze befolgen müssen, als in ihrem Heimatort“, so Petrik.

Die Novelle des Jugendschutzgesetzes ist mehrheitlich angenommen worden. Die Debatte über das Mindestsicherungsgesetz wird am Nachmittag stttfinden.