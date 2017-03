Ziegler und Kiefer bei Eiskunstlauf-WM

In Helsinki beginnen am Mittwoch die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften. Für Miriam Ziegler aus Stoob und ihren Partner Severin Kiefer geht es bei diesen Titelkämpfen um ein Ticket für die Olympischen Spiele in 2018 in Südkorea.

Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotchi belegten Miriam Ziegler und Severin Kiefer im Paarlauf-Bewerb den 17. Platz. Die beiden möchten natürlich auch bei den Spielen 2018 in Südkorea dabei sein. Bei der WM in Helsinki könnten sie ein Oympia-Ticket lösen. Voraussetzung dafür ist ein Platz unter den Top 16. Das wird nicht einfach sein.

Ziegler und Kiefer belegten bei den Weltmeisterschaften der vergangenen drei Janre die Ränge 22, 18 und 21. Miriam Ziegler ist aber zuversichtlich. „Wir wollen das zeigen, was wir können. Das heißt ein sauberes Kurzprogramm, das technisch und auch künstlerisch anspruchsvoll ist und so leicht wie möglich rüberkommt“, so Ziegler.

Abliefern wie im Training

Die beiden haben noch einmal etwas verändert - und zwar den Sprung ausgetauscht, vereinfacht. Laut Ziegler sollte das Programm kein Problem für sein und sie würden hoffen, dass sie das auch so abliefern können, wie sie es im Training immer wieder machen. Die Paarlauf-Konkurrenz beginnt am Mittwoch um 17.10 Uhr mit dem Kurzprogramm, die Kür steht Donnerstag auf dem WM-Programm.