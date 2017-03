Bruckneudorf: Fahrradsturz endet tödlich

Ein 67-jähriger Mann aus Bruckneudorf ist gestern im Spital den Verletzungen erlegen, die er sich am Montag bei einem Fahrradunfall zugezogen hat.

Der Mann war am Montag gegen 18.00 Uhr auf der Windener Straße am Truppenübungsplatz Bruckneudorf mit seinem Fahrrad alleine die Straße bergab gefahren. Er musste in eine Linkskurve einfahren. Aus bisher ungeklärter Ursache dürfte er in den Graben gefahren und dabei schwer gestürzt sein.

Der 67-Jährige wurde bereits am Montag mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er am Dienstag, wie die Polizei in der Nacht auf Mittwoch meldete.