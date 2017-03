Wiesen: Weghofer tritt wieder an

Matthias Weghofer, ÖVP-Bürgermeister von Wiesen (Bezirk Mattersburg) wird bei der Gemeinderatswahl heuer im Oktober wieder antreten. Weghofer war von 1996 bis 2015 Abgeordneter für die ÖVP im Landtag.

Bereits seit 1991 ist der 65-jährige Bürgermeister von Wiesen im Bezirk Mattersburg und wird nun wieder kandidieren. Auch den Posten des ÖVP-Bezirksparteiobmannes hat Weghofer lange ausgeübt.

ORF

Jetzt hat Weghofer sich dazu entschieden, noch einmal für das Bürgermeisteramt zu kandidieren: „Ich bin noch fit genug. Ich habe positives Echo von der Bevölkerung in Wiesen bekommen“, so Weghofer. Er sei überzeugt, dass ihn auch sein ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Sagartz unterstützen werde - am wichtigsten sei Weghofer jedoch „vor allem die Unterstützung der Bevölkerung in Wiesen“.