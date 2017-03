Ostereierproduktion auf Hochtouren

Das Ende der Stallpflicht sorgt beim größten Eierfärbebetrieb Österreichs für Erleichterung: Die Firma Schlögl-Ei in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) bezieht ihre Eier nämlich auch von Bauern, die auf Freilandhaltung setzen.

Dadurch war auch Schlögl-Ei von der Stallpflicht indirekt betroffen. In der Chefetage ist die Erleichterung jetzt groß. Die Stallpflicht, die von Mitte Jänner bis vergangenem Samstag gegolten hat, sorgte auch bei Schlögl-Ei für Verunsicherung: „Es war anfangs schon ein wirklich mulmiges Gefühl, auch weil das gerade vor Ostern passiert ist. Man konnte nicht abschätzen, wie sich das entwickeln wird“, so Geschäftsführerin Barbara Schlögl.

Schlögl-Ei: Der Eierproduzent hat 86 Mitarbeiter. In Spitzenzeiten - wie etwa in der Karwoche - wird im Schichtbetrieb gearbeitet, da sind dann bis zu 110 Menschen beschäftigt. 20 Millionen Eier werden in der Ostersaison gefärbt, ein Zehntel davon wird exportiert. Schlögl-Ei selbst hat 60.000 Legehennen in Bodenhaltung