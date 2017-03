Ärzte wählen ihre Standesvertretung

Im Burgenland findet heute die Ärztekammerwahl statt. 1.173 Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, aus vier Listen zu wählen. Es werden insgesamt 33 Mandate vergeben.

Der Urnengang erfolgt in zwei Wahlkörpern: In der Kurie der angestellten Ärzte, knapp 690 an der Zahl, werden 19 Mandate vergeben - um zwei mehr, als noch vor fünf Jahren. In der Kurie der niedergelassenen Ärzte, das sind rund 490 Personen, sind es weiterhin 14 Mandate.

Bei den angestellten Ärzten tritt der amtierende Präsident Michael Lang mit der „Liste der angestellten Ärzte und der Spitalsärzte“ an. In der Kurie der niedergelassenen Ärzte kandidiert Vizepräsident Michael Schriefl an der Spitze der „Gemeinsame Liste der Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte“. Zusätzlich werben in beiden Kurien die „Überparteiliche Arbeitsgemeinschaft Burgenländischer Ärzte“ und der „Seniorenbund Burgenländischer Ärzte“ um Stimmen.

Ergebnis um 16.00 Uhr

Die Ärztekammerwahl wird als Briefwahl durchgeführt. Zusätzlich zu dieser Möglichkeit ist am Mittwoch auch ein Wahllokal in der Ärztekammer in Eisenstadt für die Stimmabgabe eingerichtet und zwar von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Mit einem Ergebnis ist um 16.00 Uhr zu rechnen.

Am 10. Mai treten dann die neu gewählte Vollversammlung und die beiden Kurien zu einer konstituierenden Sitzungen zusammen. Dabei wird auch die Wahl des Präsidenten sowie der Vizepräsidenten erfolgen.

