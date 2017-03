Eisenstadt: Kalvarienberg-Engel kehren zurück

In Eisenstadt wird seit zwei Jahren der Kalvarienberg umfassend saniert. Jetzt neuerlich eine Bauetappe abgeschlossen. 18 lebensgroße Engelsfiguren erstrahlen in neuem Glanz und werden wieder an ihren Plätzen angebracht.

Der Kalvarienberg bei der Eisenstädter Haydnkirche ist mehr als 300 Jahre alt und zeigte schon Verfallsspuren. Um das Baujuwel zu retten, war eine Renovierung unumgänglich - mehr dazu in Sanierung Kalvarienberg. Finanziert werden die Arbeiten durch Bund, Land, Stadt- und Pfarrgemeinde sowie durch Spenden, für die sich der Verein „Freunde der Haydnkirche“ stark macht. Und so konnten 800.000 Euro, der bis jetzt 1,2 Millionen teuren Sanierung über Spenden aufgebracht werden. „Wir haben offene Aufnahmen gefunden, aber nicht nur offenen Aufnahmen, sondern große Bereitschaft, uns zu unterstützen“, sagt Vereinsobmann Julius Marhold.

200.000 Euro fehlen noch

Nun geht es bei der Sanierung in die letzte Etappe. Für die noch zu restaurierenden Engelsfiguren werden Paten gesucht, die die Finanzierung unterstützen. Denn es fehlen noch gut 200.000 Euro. Die Erhaltung des Kalvarienberges sei jedenfalls schwierig und es sei ein Wunder, dass er noch stehe, sagt Landeskonservator Peter Adam. „Überall gibt es Schnittpunkte, wo Wasser eintreten kann, was dann zu Frostschäden führen kann“, so Adam.

ORF

Den Kalvarienberg besuchen jährlich rund 30.000 Menschen. Am 8. April endet die Wintersperre, ab dann ist der Kalvarienberg bis Ende Oktober frei zugänglich.

